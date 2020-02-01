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В Европе больше умерших от COVID-19, чем в Азии

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В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек, большинство из них - за пределами Китая.
Европа стала центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса

Количество умерших от коронавируса в Европе превысило число жертв в Азии. Об этом свидетельствуют мониторинговые данныe BNO News.

Так, в Азии от COVID-2019 умерло 3384 человека. При этом в Европе число смертей превысило 3,4 тысячи человек.

Как сообщалось, 18 марта число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Больше всего случаев в Китае (свыше 80,8 тыс. человек), Италии (свыше 31,5 тыс. человек), Иране (свыше 16,1 тыс. человек), Испании (свыше 11,8 тыс.) и Германия (свыше 9,8 тыс.).

При этом выздоровели 82,8 тысяч человек, скончались - 8010 человек.

В общей сложности коронавирус выявили в 167 государствах и территориях.

 

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Теги: Европа, Азия, пандемия, смертность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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