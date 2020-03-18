В России облегчили получение гражданства для украинцев и белорусов

Украинцев и белорусов в России признали "носителями русского языка". Соответствующий закон подписал Путин.

В России отменят обязательное собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, которые хотят получить российское гражданство. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает в среду, 18 марта, Интерфакс.

Согласно документу, закон О гражданстве РФ дополнен нормой о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским.

Закон вступает в силу через 90 дней после его опубликования.

В настоящее время определением уровня владения соискателей русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Напомним, законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка был принят Госдумой России в феврале.

Ранее сообщалось, что для граждан четырех стран, в том числе Украины, отменят нормы о сроках пребывания в РФ для получения гражданства.

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