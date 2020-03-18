Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России облегчили получение гражданства для украинцев и белорусов

Комментариев: 6
Украинцев и белорусов в России признали "носителями русского языка". Соответствующий закон подписал Путин.
Владимир Путин подписал закон
Владимир Путин подписал закон
kremlin.ru

В России отменят обязательное собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, которые хотят получить российское гражданство. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает в среду, 18 марта, Интерфакс.

Согласно документу, закон О гражданстве РФ дополнен нормой о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским.

Закон вступает в силу через 90 дней после его опубликования.

В настоящее время определением уровня владения соискателей русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Напомним, законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка был принят Госдумой России в феврале.

Ранее сообщалось, что для граждан четырех стран, в том числе Украины, отменят нормы о сроках пребывания в РФ для получения гражданства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина-Россия, Русский язык, гражданство, украинцы, российское гражданство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Юрий1    18.03.2020, 18:31
Оценка:  0
Юрий1
Беларусы готовьтесь. Скоро вам как в Крыму и в Абхазии, будут выдавать паспорта эр эс эсии, прямо по месту вашего жительства. Наверное ВНР ( витебская народная республика) попросит хло защитить рускоязычных.
Предаторр    18.03.2020, 18:26
Оценка:  -2
Предаторр
Облегчили?Или упростили?Дегенераты с БМ,вы мало того что намеренно устроили здесь филиал ботофермы Потроха,так ещё и набираете в штат дебилов по объявлению.)))))
WTF2wtf    18.03.2020, 18:30
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos, скачи нахyй,
шизоидный путинский скакун по аккаунтам из раши ...
БийКацапів    18.03.2020, 18:12
Оценка:  0
БийКацапів
Зачем вам машина, если дорог нет? Зачем вам курс доллара, если его у вас тоже нет? (В.В.Путин)
БийКацапів    18.03.2020, 18:12
Оценка:  0
БийКацапів
уж 20 лет при власти сидит плешивый мачо. за что он не возьмётся повсюду неудачи ....
БийКацапів    18.03.2020, 18:12
Оценка:  -1
БийКацапів
Новосное агенство RT передаёт, что на обсуждение в Госдуму вынесен вопрос об ограничении и выплаты пенсии до 50% с 1-го апреля 2020 года. Вторые 50% будут выплачиваться продуктовыми сертификатами. Выплаты зарплаты бютжетникам будут составлять 65% от заработка. Недополученые денежные средства государ
БийКацапів    18.03.2020, 18:11
Оценка:  0
БийКацапів
Якуты, Буряты, Чукчи и Мордвы просто в Аахуе.
Путин-Xyйло    18.03.2020, 18:03
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Дискриминация коренного китайского населения!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь