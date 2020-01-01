В ЕС рассказали, кто распространяет фейки о коронавирусе

Европейский политик утверждает, что Россия не единственный источник фейков о COVID-19, но это не снимает с нее ответственности.

В Еврокомиссии заявили, что с начала эпидемии коронавируса больше всего фейков о COVID-19 исходит из России, заявил официальный представитель ЕС Питер Стано, пишет Укринформ в среду, 18 марта.

"С начала распространения Covid-19 мы отметили, что выросло количество дезинформации, открытой лжи и неправды. Европейская служба внешних действий имеет собственное подразделение, задача которого - проводить мониторинг и анализ такой пропаганды и дезинформации, поступающих из-за пределов ЕС, в том числе - от России, от провайдеров, которые расположены в России или каким-то образом связаны с прокремлевскими силами", - заявил представитель ЕС.

Чиновник отметил, что в ЕС усилили мониторинг и анализ информационных потоков, в частности, в социальных сетях, а также в традиционных СМИ.

"Мы исследовали источник такой дезинформации и делали эти данные публичными, изобличая тех, кто генерирует или распространяет такую ложную информацию. Такие данные ежедневно обнародуются на специализированном веб-сайте EUvsDisinfo. Мы также в режиме реального времени делимся такими данными с другими институтами ЕС и странами-членами, в частности с использованием системы быстрого оповещения" - отметил Стано.

При этом европейский чиновник отметил сложности в переговорах с РФ касаемо вопроса дезинформации о COVID-19.

"Вы знаете, каков официальный ответ России - они дистанцируют себя от таких событий, говорят, что это не они. Когда мы говорим об этой ложной информации или распространяемой дезинформации, в частности о коронавирусе, мы всегда указываем источник. Такой источник находится или в России, или его можно отследить в других изданиях, которые очевидно связаны сейчас или были в прошлом связаны с прокремлевскими силами", - заявил Стано.

Россия - не единственный источник дезинформации, но это по словам чиновника, не меняет сути. Если кто-то распространяет ложные данные о болезни, он всегда играет жизнями людей.

"Этот вопрос должен приниматься во внимание как пользователями, так и провайдерами, кем угодно, кто причастен к распространению информации. Единственный выход - это двойная, тройная проверка информации. Проверяйте источники, обращайтесь к изданиям, которым действительно доверяете. Важно отличать мифы и дезинформацию от нормальной, серьезной информации, заслуживающей доверия", - отметил представитель ЕС.

Стоит отметить, что фейки о распространении коронавируса зафиксированы и в Украине . Данные о ложной информации переданы в полицию.