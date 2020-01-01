Франция выделит бизнесу €345 млрд из-за COVID-19

Правительство пытается смягчить удар по экономике, спровоцированный коронавирусом. По прогнозам французская экономика в 2020 упадет на 1%.

Во Франции предпримут ряд мер, чтобы смягчить последствий пандемии коронавируса для экономики. Об этом сообщает Euractiv в среду, 18 марта.

"Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы...", - написал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в Twitter.

Правительство привлечет 345 миллиардов евро: 300 миллиардов - для госгарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 миллиардов - для прямой помощи предприятиям.

Также сообщается, что 2 миллиарда выделят на поддержку микробизнеса.

Финансирование выделяется в рамках объявленного президентом Франции Эммануэлем Макроном плана по борьбе с коронавирусом. Также планируется отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить банкротства в результате остановки или существенного замедления производства.

По оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.

Напомним, что ранее Всемирный банк на $2 млрд увеличил фонд быстрого финансирования на борьбу с коронавирусом COVID-19 - до $14 млрд. Выделяемые средства помогут компаниям в сфере туризма, обрабатывающей промышленности и других сильно пострадавших секторах экономики.

Такде сообщалось, что ЕБРР выделил 1 млрд евро для борьбы с последствиями эпидемии. Утвержденный пакет финансирования - лишь первый шаг. Средства поддержат бизнес, "испытывающий временные кредитные трудности".

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