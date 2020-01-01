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Франция выделит бизнесу €345 млрд из-за COVID-19

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Правительство пытается смягчить удар по экономике, спровоцированный коронавирусом. По прогнозам французская экономика в 2020 упадет на 1%.
Франция выделяет 345 миллиардов евро для поддержки бизнеса
Франция выделяет 345 миллиардов евро для поддержки бизнеса
DPA

Во Франции предпримут ряд мер, чтобы смягчить последствий пандемии коронавируса для экономики. Об этом сообщает Euractiv в среду, 18 марта.

"Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы...", - написал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в Twitter.

Правительство привлечет 345 миллиардов евро: 300 миллиардов - для госгарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 миллиардов - для прямой помощи предприятиям.

Также сообщается, что 2 миллиарда выделят на поддержку микробизнеса.

Финансирование выделяется в рамках объявленного президентом Франции Эммануэлем Макроном плана по борьбе с коронавирусом. Также планируется отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить банкротства в результате остановки или существенного замедления производства.

По оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.

Напомним, что ранее Всемирный банк на $2 млрд увеличил фонд быстрого финансирования на борьбу с коронавирусом COVID-19 - до $14 млрд. Выделяемые средства помогут компаниям в сфере туризма, обрабатывающей промышленности и других сильно пострадавших секторах экономики.

Такде сообщалось, что ЕБРР выделил 1 млрд евро для борьбы с последствиями эпидемии. Утвержденный пакет финансирования - лишь первый шаг. Средства поддержат бизнес, "испытывающий временные кредитные трудности".

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Теги: Франция, бизнес, финансы, помощь, Коронавирус, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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