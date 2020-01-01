США и Канада частично закрывают границу из-за COVID-19

Решение принято по соглашению обеих сторон, утверждает Трамп. На торговлю новые ограничения не повлияют.

США закроют границу с Канадой для "несущественных перевозок", чтобы избежать распространения коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter в среду, 18 марта.

"Мы, по взаимному согласию, временно закроем нашу северную границу с Канадой для несущественных перевозок. На торговлю это никак не повлияет. Детали будут позже!" - написал Трамп.

Напомним, что ранее во всех штатах США зафиксировали коронавирус. Западная Вирджиния стала последним штатом, где обнаружили COVID-19. В целом по стране скончались 100 человек.

Также сообщалось, что в Лас-Вегасе закроются все казино из-за коронавируса. Казино в Лас-Вегасе закрывают из-за COVID-19. В последний раз такое было 57 лет назад в связи с похоронами убитого президента Джона Кеннеди.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet