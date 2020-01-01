Гонка оппонентов Трампа. Байден в шаге от победы

Джо Байден разгромил своего основного соперника Берни Сандерса на праймериз Демократической партии в штате Флорида и уверенно опередил его в Иллинойсе и Аризоне.

Бывший вице-президент США Джо Байден упрочил свой статус статус наиболее вероятного противника Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

На данный момент 77-летний Байден уже заручился поддержкой 1147 делегатов от Демократической партии против 861 у 78-летнего Берни Сандерса. Как отмечает CNN, Байден получил почти непреодолимое преимущество перед Сандерсом.

Корреспондент.net разбирался, как это у Байдена получилось.

Штат за штатом

В так называемый "супервторник" 3 марта бывший вице-президент США Джо Байден победил в десяти штатах на праймериз Демократической партии, но сенатор Берни Сандерс выиграл в крупнейшем - Калифорнии.

Неделей позже, 10 марта, Байден одержал победу в еще четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Айдахо, а также в Мичигане. Кроме того, он выиграл в штате Вашингтон.

Теперь же, 17 марта, Байден взял еще три штата. Бывший вице-президент выиграл с большим отрывом во Флориде и Иллинойсе, а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства по количеству делегатов, которые его поддержали.

Результаты последних праймериз могут значительно усилить давление на Сандерса, чтобы он прекратил свою предвыборную кампанию и позволил демократам объединиться вокруг кандидатуры Байдена как единственного реального соперника Дональда Трампа.

17 марта должны были пройти праймериз и в Огайо, однако из-за вспышки коронавируса голосование в этом штате было перенесено.

Секрет успеха

Байден особенно популярен среди избирателей преклонного возраста, которые исправно голосуют на выборах. Сандерс утверждал, что способен расширить электорат Демократической партии за счет молодежи, среди которой у него и в самом деле много поклонников. Однако молодые американцы часто игнорируют выборы, и на нынешних праймериз расчет Сандерса также не оправдался.

Также Байдена считают более предпочтительным соперником для Трампа. Например, во Флориде три четверти демократов считают, что у Байдена шансы на победу выше. Всего 20% считают более предпочтительными шансы Сандерса.

Во Флориде многие демократы находили Сандерса слишком левым. Он действительно не раз говорил, что у диктаторских коммунистических режимов, включая СССР и Кубу, были и положительные стороны. Во Флориде, где живет много выходцев с Кубы, эта точка зрения не популярна.

Козыри

Байден пообещал назначить женщину на должность вице-президента и афроамериканку на должность верховного судьи. Такой шаг должен сильно мобилизовать женщин - неслучайно ряд газет назвали это обещание "феминистическим усилением Байдена”.

Фактор коронавируса

На последних дебатах Байден и Сандерс даже приветствовали друг друга локтями, в духе времени.

EPA

Сандерс апеллировал к недостаткам американской системы здравоохранения и социальной защиты, а Байден играл роль лидера, который знает, что делать в экстремальных условиях, и может объединит страну для преодоления пандемии.

При этом оба кандидата регулярно путали название нового вируса.

Выборы вообще будут?

На фоне пандемии некоторые американские СМИ и вовсе заговорили о возможности полной отмены президентских выборов. Такие издания, как The New York Times и Slate, а также портал Buzzfeed предположили, что Дональд Трамп, введя режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса, может попытаться отменить или отложить проведение выборов, которые должны пройти в ноябре.

В истории США таких прецедентов ранее не было. Дата проведения президентских выборов была установлена федеральным законодательством в 1845 году и с тех пор не разу не менялась и не переносилась.