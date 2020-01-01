Из-за COVID-19 лишиться работы могут 25 млн человек - ООН

Пандемия негативно скажется на экономике, вследствие чего работу потеряет больше людей, чем во время кризиса 2008 года.

Безработица существенно увеличится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной организации труда при ООН в среду, 18 марта.

Экономический кризис и падение рынка рабочей силы приведут к массовым увольнениям. Эксперты МОТ спрогнозировали, что при пессимистичном сценарии работы лишатся 24,7 млн человек (тогда как во время кризиса 2008-2009 годов работы лишились 22 млн сотрудников).

Согласно оптимистичному прогнозу, работу потеряют примерно 5,3 млн человек. При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от $860 млрд до $3,4 трлн неполученных выплат.

Скоординированный международный ответ на этот вызов может уменьшить число людей, которым грозит безработица из-за последствий пандемии, подчеркнули в МОТ.

"Это (пандемия коронавируса - ред.) больше не является просто глобальным кризисом в сфере здравоохранения, это еще и серьезный кризис на рынке труда и экономический кризис, оказывающий огромное влияние на людей", - сказал гендиректор МОТ Гай Райдер.

В 2008 году мир выступил "единым фронтом", чтобы справиться с последствиями глобального финансового кризиса и самое худшее удалось предотвратить. На нынешний кризис человечеству нужно реагировать аналогичным образом, утверждает Райдер.

Напомним, что ранее в МВФ назвали три стимула для борьбы с кризисом из-за коронавируса. Фонд подчеркнул необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов: фискальных, денежно-кредитных и регуляторных.

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