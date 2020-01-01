В Германии резко возросло число зараженных коронавирусом

От последствий заболевания скончался 31 немец, 105 человек вылечились. Накануне в Германии насчитывалось 9 036 инфицированных.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в Германии возросло на 36% и превысило 12 тысяч человек, сообщает в среду, 18 марта Focus со ссылкой на Минздрав федеральных земель ФРГ.

Ранее в среду глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха заявил, что пандемия коронавируса может продлиться два года.

По его словам, инфекция прекратит распространяться, когда основная часть населения переболеет COVID-19 и получит иммунитет к нему. Кроме того, согласно прогнозу ученых, в Германии в ближайшие месяцы число заболевших может превысить 10 млн. человек.

Тем временем число умерших в Италии за последние сутки от заболеваний, вызванных коронавирусом, составило 475.

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