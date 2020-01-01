США перестанут задерживать нелегальных мигрантов

Операции по задержанию нарушителей откладывают на более поздний срок из-за вспышки коронавируса.

Иммиграционные власти США решили временно прекратить брать под стражу для последующей депортации находящихся в стране нелегальных мигрантов. Об этом сообщает в среду, 18 марта, газета The Wasington Post.

Представители Иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США уведомили о своем решении конгрессменов, в котором говорится, что во время кризиса, связанного с COVID-19, ведомство не будет проводить операции по задержанию лиц в медицинских учреждениях и рядом с ними.

"Не должно быть такой ситуации, когда люди стараются не обращаться за медицинской помощью из-за страха быть взятыми под стражу иммиграционными властями", - убеждены в ведомстве.

Они уточнили, что задержания будут производиться лишь "в самых крайних случаях", когда речь идет о выдворении из страны опасных преступников.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в стране превысило 7,7 тысяч, умерли более 100 человек.

Ранее в США сообщили, что закрывают границу с Канадой для "несущественных перевозок", чтобы избежать распространения коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet