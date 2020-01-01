Ни одного нового случая

В Ухане, ставшим центром эпидемии в КНР за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

В Ухане за сутки не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на восемь человек, заразилось коронавирусом - 34, выздоровели 819 человек. Об этом сообщил в четверг, 19 марта, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. В то же время, ни один из новых случаев не зарегистрирован в Ухане.

По данным ведомства, число инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,9 тысяч человек, из них выздоровели 70,4 тысяч, умерли 3 245. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 4%. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 86% до 87%.

На большей части материкового Китая уже много дней отсутствуют новые случаи заражения.

Однако в стране растет число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 189 таких случаев, из них 34 за последние сутки.

В стране также насчитывается 105 человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине.

В то же время, число умерших в Италии за последние сутки от заболеваний, вызванных коронавирусом, составило 475.

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