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Продавцам каннабиса в Сан-Франциско разрешили работать в карантин

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В связи с объявленным чрезвычайным положением в Сан-Франциско, большинство магазинов обязали перейти на удаленную работу или закрыться до седьмого апреля.
Каннабис будут продавать во время карантина в магазинах
Каннабис будут продавать во время карантина в магазинах
Business Insider

В Сан-Франциско магазины, продающие марихуану, попали в список объектов, которые могут не закрываться на карантин. Об этом в среду, 18 марта, пишет Business Insider. 

До этого известия жители города выстраивались в огромные очереди перед магазинами каннабиса вплоть до их закрытия. Сейчас же они работают в обычном режиме, и все желающие могут купить в них желаемые товары.

“Каннабис является важным лекарством для многих жителей Сан-Франциско. В течение этого времени амбулатории могут продолжать функционировать. При этом они должны соблюдать правила общественного здравоохранения”, - прокомментировали разрешение в департаменте здравоохранения Сан-Франциско.

Ранее Верховный суд Италии разрешил гражданам выращивать каннабис дома в небольших количества

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Теги: США, магазины, карантин, Сан-Франциско
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Источник: korrespondent.net

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