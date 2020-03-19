На острове Бали произошло сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 173 километрах от района Северный Кута на глубине 10 километров.

В Индонезии на курортном острове Бали произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла по шкале Рихтера. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает Синьхуа со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 00:45 по местному времени (18 марта 19:45 по Киеву). Эпицентр находился в 173 км от района Северный Кута на глубине 10 километров, рассказал представитель Национального управления метеорологии, климатологиии геофизики Индонезии Анди Амран.

"Этот подземный толчок не имеет потенциала для цунами, поэтому предупреждение о цунами не поступало", – сообщил он по телефону и добавил, что подземные толчки явно ощущались на соседнем острове Ломбок.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера произошло у берегов Филиппин. Его эпицентр находился в 359 км от города Давао, в котором проживает около 1,6 млн жителей.

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