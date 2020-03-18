Меркель: Коронавирус - самая большая угроза со времен Второй мировой войны

Канцлер Германии обратилась к народу.

Германия столкнулась с самой большой проблемой “со времен окончания Второй мировой войны“ в борьбе с пандемией вируса COVID – 19. Меркель призвала к объединению перед лицом мировой угрозы. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телевизионном обращении к гражданам ФРГ, передает AFP.

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“Ситуация серьезная. Воспринимайте это всерьез. Ни после воссоединения Германии, ни после Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с проблемой, решение которой так сильно зависит от нашей коллективной солидарности“, - сказала Меркель

Отмечается, что ранее канцлер никогда не обращалась к немцам в прямом эфире.

Я искренне верю, что мы сможем добиться успеха в этой общей задаче, если все граждане действительно будут понимать свои обязанности, - сказала она.

В Германии закрыли школы и многие общественные места, однако власти не смогли ограничить передвижение людей. Немцы продолжали выходить на улицу и даже хотят провести “коронавирусную вечеринку“.

В Германии отличная система здравоохранения, - сказала Меркель, поблагодарив медиков за их работу.

Ангела Меркель обратилась к жителям Германии в связи с пандемией коронавируса. Обращение канцлера было опубликовано на нескольких языках - в том числе, и на русском pic.twitter.com/LYfe5cBZP4 — DW на русском (@dw_russian) March 18, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель прогнозирует массовое заражение коронавирусом. Уровень заражения COVID-19 в ЕС, по данным канцлера Германии, может достичь 70%.

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