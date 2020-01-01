За сутки COVID-19 выявили у почти 22 тысяч человек

Число зараженных в мире составляет около 220 тысяч человек. Также 8810 человек скончались.

По состоянию на утро четверга в мире коронавирусом COVID-19 заразились 218823 человек, выздоровели 84118, скончались 8810. Такие данные обнародовал американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса 19 марта.

Наибольшее количество больных по-прежнему в Китае (81138), Италии (35713) и Иране (17361). Также почти 15 тысяч случаев зафиксировано в Испании, более 12 тысяч в Германии. На шестое место по распространению коронавируса поднялись США – почти 9,5 тысяч заболевших. Также более тысячи заразившихся во Франции.

Всего за минувшие сутки 18 марта коронавирус выявили еще у 20268 человек, умерли – 856, выздоровели – 2158.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Китае (3249), в Италии (2978), в Иране (1135), в Испании (638), в США (150), во Франции (148).

Также больше всего людей выздоровели в Китае (70526), в Иране (5389), Италии (4025), Южной Корее (1540), Испании (1081).

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в китайском городе Ухань, ставшим эпицентром пандемии COVID-19, не зарегистрировали ни одного случая заражения. При этом во всем Китае число жертв коронавируса возросло на восемь человек, заразилось коронавирусом – 34, выздоровели 819 человек.

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