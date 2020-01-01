За границей возросло число украинцев на карантине

Больше всего украинцев на карантине находится в Египте - 830 человек. Всего на карантине за границей - 862 украинца.

Больше всего украинцев на карантине в Египте delo.ua

За рубежом возросло количество украинцев, которые ушли на карантин, с 744 до 862 человек, сообщает Министерство иностранных дел Украины в своем пресс-центре.

В частности, на карантине 830 украинцев в отелях Египта, 16 - в Бразилии, 7 - в Германии, 3 - в Доминиканской Республике, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в Молдове и 1 - в Румынии.

В то же время, число украинцев, которые лечатся за границей, осталось неизменным.

В частности, 5 - в Германии, 2 - в Польше, 2 - в Италии, и по одному - в Молдове, ОАЭ и Доминиканской Республике.

Число украинцев, которые выздоровели и умерли, остается неизменным: 5 украинцев выздоровели (4 - в Японии, 1 - в Италии), одна украинка умерла в Италии.

Еще в МИД Украины сообщали, что более 30 тысяч украинцев вернулись из-за рубежа из-за коронавируса.