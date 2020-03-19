В России умер первый человек от коронавируса

Первой жертвой коронавирусной инфекции стала пожилая женщина в Москве. У нее были хронические заболевания.

Коронавирусом в России заболели почти 150 человек

В России скончался первый человек, зараженный коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

В московской больнице умерла пожилая женщина. У пациентки был целый ряд хронических заболеваний.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2... Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", - сказали в штабе.

На данный момент в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования коронавирусом.

В Украине подтверждено 16 случаев заболевания, 2 человека скончались.

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