В России умер первый человек от коронавируса
В России скончался первый человек, зараженный коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
В московской больнице умерла пожилая женщина. У пациентки был целый ряд хронических заболеваний.
"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2... Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний", - сказали в штабе.
На данный момент в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования коронавирусом.
В Украине подтверждено 16 случаев заболевания, 2 человека скончались.
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