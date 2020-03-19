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Путин: Я работаю каждый день, я не царствую

Комментариев: 7
Президент РФ отметил, что готов продолжить государственную службу, если так решит народ.
Владимир Путин
Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не знает, чем займется в 2024 году, но готов рассмотреть вариант продолжения государственной службы, если так решит российский народ.

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Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

На вопрос журналиста о том, что ждет россиян в 2024 году и "Вы с нами навсегда?" Путин ответил: “Если вы захотите". И добавил, что "вопрос, в каком качестве?"

Не знаю, посмотрим. Впереди еще много времени… (Если народ скажет "оставайтесь") надо подумать будет. В каком качестве - это другой вопрос...Впереди ещё 4 года, у меня нет сейчас ответа (в какому качестве я могу тогда быть, - ред.). Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос - это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно, - сказал Путин.

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Он отметил, что такая определенность может не нравиться элитам, но его больше волнует, что думает народ, ведь он является первоисточником власти.

Кроме того, Путин заверил, что ему и в голову не приходило, что он будет президентом - еще и так долго, однако уйти с поста ему якобы не дает чувство ответственности "за то, что происходит, как происходит, что будет происходить".

Путин также отверг сравнение его с царем.

Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день, - сказал Путин.

Напомним, Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции РФ. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны состоится 22 апреля.

 

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Теги: Путин, царь, РФ, интервью
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Комментариев (7)
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Lyonya-Space    19.03.2020, 12:29
Оценка:  +5
Lyonya-Space
"Самый могучий, самый наилучший, ничего не скажешь, молодец!" (детский х/ф "Там на неведомых дорожках"
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 12:29
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Вот вы говорите: «царь», «царь»… А вы думаете, Марья Васильна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас ненормированный. Закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте.
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 12:29
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать! Журнал «Здоровье» так прямо и указывает: нервные клетки не восстанавливаются.
SAId    19.03.2020, 12:20
Оценка:  +9
SAId
...РАБОТАЮ...сказал шизофреник...
ПродувКротов    19.03.2020, 12:14
Оценка:  +6
ПродувКротов
Новые двойники путена все менее и менее похожи на мертвый оригинал.
WTF2wtf    19.03.2020, 12:04
Оценка:  +13
WTF2wtf
Ублюдок ботоксный,
твои 2 президентских срока давно закончились, все остальное удержание короны любыми средствами на себе любимом и наглухо отмороженном ...
Теперь ты просто Хyйло, начавшеее войну против Украины во время своего незаконного царствования ...
MykRom    19.03.2020, 12:02
Оценка:  +14
MykRom
Т.е. этот лицемер успевает и в зеркало посмотреться, и поработать, и об народе подумать. Не Владимир Путин, а Верховный Правитель. И о шапке не забыл. Тяжела ты , шапка Мономаха, не может о ней Верховный Правитель забыть. o|o
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