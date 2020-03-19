Путин: Я работаю каждый день, я не царствую

Президент РФ отметил, что готов продолжить государственную службу, если так решит народ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не знает, чем займется в 2024 году, но готов рассмотреть вариант продолжения государственной службы, если так решит российский народ.

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Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

На вопрос журналиста о том, что ждет россиян в 2024 году и "Вы с нами навсегда?" Путин ответил: “Если вы захотите". И добавил, что "вопрос, в каком качестве?"

Не знаю, посмотрим. Впереди еще много времени… (Если народ скажет "оставайтесь") надо подумать будет. В каком качестве - это другой вопрос...Впереди ещё 4 года, у меня нет сейчас ответа (в какому качестве я могу тогда быть, - ред.). Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос - это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно, - сказал Путин.

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Он отметил, что такая определенность может не нравиться элитам, но его больше волнует, что думает народ, ведь он является первоисточником власти.

Кроме того, Путин заверил, что ему и в голову не приходило, что он будет президентом - еще и так долго, однако уйти с поста ему якобы не дает чувство ответственности "за то, что происходит, как происходит, что будет происходить".

Путин также отверг сравнение его с царем.

Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день, - сказал Путин.

Напомним, Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции РФ. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны состоится 22 апреля.

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