Лукашенко назвал коронавирус психозом, который кому-то на руку

Бацька снова отличился критикой в сторону вируса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на волну критики в его сторону, он будет продолжать называть коронавирус психозом, который кому-то будет на руку, а кому-то - во вред.

Об этом передает РИА-Новости.

Несмотря на некую критику в мою сторону, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, - сказал Лукашенко.

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Такое заявление он сделал, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в Беларуси в связи с распространением коронавируса.

Президент Беларуси также сказал, что нужно исходить не только из ситуации, которая складывается внутри страны, но и из той, которая наблюдается за границей.

Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует, - добавил лидер Беларуси

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Напомним, Лукашенко дал советы по борьбе с коронавирусом. Президент Беларуси предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны.

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