Трамп вслед за Макроном объявил войну коронавирусу

Глава Белого дома назвал себя "президентом военного времени", сравнив борьбу с коронавирусом со Второй мировой.

Президент США Дональд Трамп вслед за французским коллегой Эммануэлем Макроном объявил войну коронавирусу. Такое заявление он сделал после того, как наделил себя чрезвычайными полномочиями, пишет Голос Америки.

Полномочия позволяют ему принуждать предприятия расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы в условиях эпидемии коронавируса.

Трамп теперь может направлять промышленность на восполнение дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких, масок для лица и других медизделий.

Трамп ранее использовал такой закон - после урагана в Пуэрто-Рико в 2017 году.

Глава Белого дома назвал себя "президентом военного времени" и заявил, что "это война", сравнив борьбу с коронавирусом с мерами во время Второй мировой войны.

Также Трамп предупредил нацию о предстоящих общенациональных жертвах.

STRONG & UNITED, WE WILL PREVAIL! pic.twitter.com/T6UCyaPRIy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

В случае введения военного положения, власти страны временно запретят лишать американцев права пользоваться соцжильем и выселять из него: многие потеряли и/или потеряют работу из-за остановки производств.

Кроме того, план Трампа предусматривает оказание финансовой помощи американцам - выплата на $500 млрд будет проведена двумя частями в ближайшие два месяца.

По официальным сведениям, в Штатах зарегистрировано более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 127 человек умерли. Вирус выявили в 50 американских штатах и округе Колумбия.

Ранее о войне с коронавирусом заявил Макрон в видеобращении к нации, в котором объявил о транспортной блокаде Франции и подчеркнул, что нынешнее состояние в стране близко к военному.

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