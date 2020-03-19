Тысячи мусульман молились против коронавируса

Священник зачитывал «целебные» отрывки из Корана. Молебен посетили более десяти тысяч верующих.

В Бангладеш тысячи мусульман, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, собрались на общую молитву против коронавируса. Видео опубликовало агентство AFP.

На ролике видны большие скопления верующих, которые слушают проповедника. По данным местной полиции, молебен посетили более 10 тысяч мусульман.

По официальным данным, в стране сейчас зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, один из пациентов скончался, трое излечились.

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