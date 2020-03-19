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Тысячи мусульман молились против коронавируса

Комментариев: 2
Священник зачитывал «целебные» отрывки из Корана. Молебен посетили более десяти тысяч верующих.
 
В Бангладеш тысячи мусульман, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, собрались на общую молитву против коронавируса. Видео опубликовало агентство AFP.
 
На ролике видны большие скопления верующих, которые слушают проповедника. По данным местной полиции, молебен посетили более 10 тысяч мусульман.
 
По официальным данным, в стране сейчас зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, один из пациентов скончался, трое излечились. 
 
 

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Теги: религия, Бангладеш, видео, молитва, мусульмане, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаксимУм    19.03.2020, 14:04
Оценка:  +4
МаксимУм
Когда в мацква намаз?
Vixerunt    19.03.2020, 14:01
Оценка:  +5
Vixerunt
идиотия 1300 годов. Средневековье рулит.
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