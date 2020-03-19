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Вселенский патриарх отменил службы в церквях

Комментариев: 2
Все публичные богослужения и обряды запрещены до конца марта. Однако, церкви останутся открытыми для частной молитвы верующих.
Патриарх Варфоломей
Патриарх Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей издал приказ церквям прекратить проводить богослужения и обряды до конца марта с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает Reuters.

Вместе с тем, церкви останутся открытыми.

"Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми", - говорится в сообщении.

Вселенский патриархат также призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться дома для собственной безопасности и защиты населения.

В заявлении говорится, что церковь может пересмотреть решение о запрете в зависимости от темпов развития пандемии коронавируса.

В то же время, монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям не будет разрешен вход.

Также отмечается, что Варфоломей и духовенство будут молиться за весь мир и "за его быстрое освобождение от этого испытания".

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Напомним, на прошлой неделе УПЦ МП провела в Виннице массовый крестный ход против коронавируса, в котором участвовали несколько тысяч верующих. А УГКЦ провела литургию онлайн из-за коронавируса.

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Теги: церковь, православная церковь, карантин, служба, церкви, Коронавирус, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаксимУм    19.03.2020, 13:59
Оценка:  +4
МаксимУм
А с чего попы харчеваться будут???
Goga19041984    19.03.2020, 13:34
Оценка:  -7
Goga19041984
Иуда иудович
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