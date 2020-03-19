В Канаде COVID-19 спровоцировал резкий спрос на каннабис

Компании по производству медицинского каннабиса поощряют клиентов покупать их продукцию в Интернете.

Пандемия коронавируса COVID-19 привела в Канаде к резкому росту продаж рекреационного каннабиса. В провинции Онтарио рост составил 80-100% по сравнению с прошлыми выходными, сообщает Le Figaro в четверг, 19 марта.

"Мы заметили увеличение продаж за последние несколько дней. Предложение стабильно как в Интернете, так и в филиале", – заявили в пресс-службе дочерней компании правительственного предприятия SQDC, которая имеет законодательную монополию на продажу рекреационного каннабиса в провинции Квебек.

В то же время на остальной территории Канады компания по производству медицинского каннабиса Canopy Growth временно закрыла 23 магазина розничной торговли.

"Мы поощряем людей покупать в Интернете, а не в магазине", – отметил вице-президент по коммуникациям Джордан Синклер.

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"Мы наблюдали заметное увеличение объемов продаж за последние несколько дней на нашем сайте", – в свою очередь заявил директор по коммуникациям компании Ontario Cannabis Store Даффид Родерик.

По его словам, продажи выросли на 80-100% по сравнению с прошлыми выходными.

Напомним, 17 октября 2019 года в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны. Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану.

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