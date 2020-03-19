В Турции 15 человек скончались, пытаясь уберечься от COVID-19 алкоголем

Люди закупили кустарный алкоголь для "профилактики" коронавируса. 15 скончались, еще 60 в реанимации.

В Стамбуле, Турция, скончались 15 выходцев из Турменистана после употребления поддельного алкоголя в надежде обезопаситься от коронавируса. Об этом сообщает газета Hurriyet в четверг, 19 марта.

Еще 60 человек госпитализированы. Как выяснилось, выходцы из Туркменистана закупили кустарно изготовленный спирт для наружного потребления с целью профилактики заражения коронавирусом.

Тем не менее они начали принимать его внутрь, что вызвало массовое отравление. Теперь семь человек, причастных к продаже спирта, задержаны. Начато расследование.

Напомним, что ранее в Иране 36 человек умерли от "лекарства против коронавируса". Жители Ирана умерли от отравления алкоголем из-за слухов о том, что он защищает от коронавируса.

Также сообщалось, что украинцев призвали отказаться от алкоголя из-за COVID-19. Санитарный врач призвал украинцев отказаться от алкоголя, который пагубно влияет на иммунную систему.

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