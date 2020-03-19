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В Турции 15 человек скончались, пытаясь уберечься от COVID-19 алкоголем

Комментариев: 3
Люди закупили кустарный алкоголь для "профилактики" коронавируса. 15 скончались, еще 60 в реанимации.
В Турции 15 человек погибли из-за "профилактики" COVID-19 алкоголем
В Турции 15 человек погибли из-за "профилактики" COVID-19 алкоголем
Корреспондент.net

В Стамбуле, Турция, скончались 15 выходцев из Турменистана после употребления поддельного алкоголя в надежде обезопаситься от коронавируса. Об этом сообщает газета Hurriyet в четверг, 19 марта.

Еще 60 человек госпитализированы. Как выяснилось, выходцы из Туркменистана закупили кустарно изготовленный спирт для наружного потребления с целью профилактики заражения коронавирусом.

Тем не менее они начали принимать его внутрь, что вызвало массовое отравление. Теперь семь человек, причастных к продаже спирта, задержаны. Начато расследование.

Напомним, что ранее в Иране 36 человек умерли от "лекарства против коронавируса". Жители Ирана умерли от отравления алкоголем из-за слухов о том, что он защищает от коронавируса.

Также сообщалось, что украинцев призвали отказаться от алкоголя из-за COVID-19. Санитарный врач призвал украинцев отказаться от алкоголя, который пагубно влияет на иммунную систему.

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Теги: алкоголь, смерть, Турция, погибли, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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xapi3mat    19.03.2020, 15:20
Оценка:  +6
xapi3mat
Вот что значит отсутствие культуры Употребеления! (как мы помним мусульманам пить низзя)
БРОКЕР2020    19.03.2020, 15:45
Оценка:  +2
БРОКЕР2020
ночью можно - аллах спит и не видит
БРОКЕР2020    19.03.2020, 15:48
Оценка:  +1
БРОКЕР2020
не удивлюсь, если они ещё и салом закусывали
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