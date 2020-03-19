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В США заявили о начале финансового кризиса

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Финансовый кризис в США будет мощным, но продлится не долго, считают аналитики Bank of America.
Экономика США потеряет до одного процента из-за кризиса, считают специалисты
Экономика США потеряет до одного процента из-за кризиса, считают специалисты

Американский инвестбан Bank of America объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад ведущего аналитика финорганизации Мишель Мейер.

По ее словам, избежать рецессии в экономике США уже не удастся.

"Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка", - пишет аналитик.

Мейер прогнозирует, что США грозит рост безработицы, потребительская уверенность потеряна, а накопления - фактически уничтожены. Более того, по ее оценкам, по итогам второго квартала 2020 года экономика США в разрезе квартал к кварталу рухнет на 12% ВВП, а по итогам всего года сократится на 0,8%.

Такой прогноз Bank of America сделал, оценивая перспективы рынка труда. По оценкам Мейер, уровень безработицы США в ближайшее время удвоится, а численность безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала, достигнув в итоге 3,5 миллиона человек.

Вместе с тем в банке полагают, что кризис будет краткосрочным. "Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго", - пишет Мейер, отметив, что государству не следует скупиться на стимулы для экономики.

Как сообщалось, накануне инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley объявили о начале глобального кризиса.

 

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Теги: глобальный экономический кризис, США, финансовый кризис, Bank of America, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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