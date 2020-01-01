Власти Китая признали ошибкой преследование сообщившего о COVID-19 врача

Офтальмолог Ли Вэньлян был одним из первых врачей в Китае, который попытался сообщить общественности о вспышке в городе тогда еще неизвестного заболевания.

Государственный надзорный комитет Китая признал ошибкой действия полиции в отношении врача Ли Вэньляна, который одним из первых попытался сообщить о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань. Об этом говорится в опубликованных результатах соответствующего расследования.

"Из-за вынесенного (Ли Вэньляну - ред.) полицейским участком Чжуннаньлу предупреждения и несоответствующим норме мерам исполнения законодательства… Призываем органы общественной безопасности аннулировать это официальное предупреждение (Ли Вэньляну - ред.) и привлечь к ответственности соответствующих сотрудников. А также своевременно обнародовать для общественности результаты проверки", - говорится в тексте по итогам расследования.

Напомним, Вэньлян одним из первых в соцсети предупредил о распространении нового коронавируса.

Врач Ли Вэньлян умер в ночь на 7 февраля. Первые симптомы болезни у врача были диагностированы 10 января, а 12 января он был госпитализирован.

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