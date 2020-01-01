Микки Рурк не может покинуть Латвию из-за COVID-19
Голливудский актер Микки Рурк не может выехать из Латвии, поскольку в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, пишет Delfi.
Знаменитость прибыла для участия в мистическом военном триллере по мотивам Второй мировой войны. Планировались съемки в Латвийском этнографическом музее, в Покайнских и Лигатненских лесах и пещерах.
Как рассказал глава продюсерской компании Forma Pro Films Игорь Пронин, Рурк со своей помощницей в Латвию прибыли в середине марта, за несколько дней до закрытия границ.
"Успели даже сделать съемочные тесты. Работы велись очень маленькой группой, с соблюдением всех мер предосторожностей, дезинфекцией и измерением температуры", - сообщил Пронин.
Сейчас Микки Рурк находится в изоляции. Решается вопрос о его возвращении в США.
"Очень обидно, что все так получается. Это очень серьезный продукт… Будем надеяться, что после карантина все продолжится", - добавил Игорь Пронин.
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