Микки Рурк не может покинуть Латвию из-за COVID-19

Микки Рурк приехал на съемки фильма в Ригу и застрял там из-за коронавируса. Актер находится в изоляции, продюсеры ломают голову, как его доставить в США.

Актер прибыл в Ригу за пару дней до закрытия границ Peopletalk

Голливудский актер Микки Рурк не может выехать из Латвии, поскольку в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, пишет Delfi.

Знаменитость прибыла для участия в мистическом военном триллере по мотивам Второй мировой войны. Планировались съемки в Латвийском этнографическом музее, в Покайнских и Лигатненских лесах и пещерах.

Как рассказал глава продюсерской компании Forma Pro Films Игорь Пронин, Рурк со своей помощницей в Латвию прибыли в середине марта, за несколько дней до закрытия границ.

"Успели даже сделать съемочные тесты. Работы велись очень маленькой группой, с соблюдением всех мер предосторожностей, дезинфекцией и измерением температуры", - сообщил Пронин.

Сейчас Микки Рурк находится в изоляции. Решается вопрос о его возвращении в США.

"Очень обидно, что все так получается. Это очень серьезный продукт… Будем надеяться, что после карантина все продолжится", - добавил Игорь Пронин.

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