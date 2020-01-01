В Британии строят мобильные морги для жертв COVID-2019

Местный чиновник, власти надеются, что мобильный морг не понадобиться, но должны быть готовы к любым ситуациям.

Власти Великобритании строят мобильный морг-шатер в районе Вестминстера в Лондоне для жертв коронавируса. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Как отмечается, в общественном морге в районе Вестминстра есть 102 места. Мобильный морг станет больше по вместимости почти в два раза, сообщил таблоид. Мобильное здание, которое находится рядом с одним из лондонских судов, должны возвести уже к выходным.

"Мы надеемся, что они нам никогда не понадобятся. Но вы видели, что может произойти, поэтому мы должны быть готовы", - рассказал местный чиновник.

Напомним, в Великобритании прогнозируют, что эпидемия коронавируса продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 8 млн человек.

Также власти Британии намерены изолировать всех людей старше 70 лет.

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