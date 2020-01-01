Обнародована карта закрытых из-за COVID-19 стран

Среди полностью закрытых стран, помимо Украины, оказались все страны Евросоюза, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Египет и другие.

Страны мира одна за другой продолжают закрывать границы, чтобы остановить коронавирус

Многие страны мира из-за пандемии коронавируса полностью или частично закрыли границы, чтобы остановить распространение недуга. Туристический портал Туристер составил онлайн-карту, на которой можно в режиме реального времени отслеживать "закрытость" стран мира.

В частности, среди полностью закрытых стран, помимо Украины, оказались все страны Евросоюза, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Египет, Марокко, Ливия, Тунис, Кения, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Перу, Чили, Боливия, Эквадор, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголия, Молдова и другие.

При этом частичный запрет на въезд действует в США, Колумбии, Венесуэле, Уругвае, Китае, Индии, Таиланде, Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, России, Омане, Южной Африке и ряде других стран.

При этом открытыми пока остаются Грузия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Албания, Великобритания, Гренландия, Исландия, Беларусь, Бразилия, Парагвай, Бангладеш, Бутан, Сирия, Иран, Ирак, большинство стран Африки.

Ранее американские ученые назвали два условия прекращения пандемии COVID-19.

Также сообщалось, что вирус не мог быть произведен в лаборатории, а появился есттесственным образом.

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