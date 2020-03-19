Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Венгрии людей на карантине обязывают ставить знак на дверях

Комментариев: 1
Правительство страны разработало "красную карту", которая должна быть приклеена на двери каждого человека, который находится на изоляции.
"Красная карта" на двери квартиры
"Красная карта" на двери квартиры
mukachevo.net

В Венгрии людей, которые находятся на карантине, обязали клеить на двери квартир "красные карты". Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Так, люди под карантином должны клеить на двери так называемую "красную карту" - piros lapot, которая предупреждает, что в доме находится человек под эпидемиологическим надзором.

Отмечается, что с 12 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, при этом все венгры, которые вернулись из-за границы обязаны пройти двухнедельный карантин.

На данный момент на карантине находятся почти три тысячи человек, и под угрозой ответственности они должны весь этот срок находиться дома и не принимать гостей.

 

Накануне сообщалось, что более 400 украинцев вернулись из Венгрии домой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Венгрия, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
LeonMaster    19.03.2020, 18:47
Оценка:  +2
LeonMaster
ну хоть не желтую звезду и то хорошо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь