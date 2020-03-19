Литва открыла гуманитарные коридоры для возвращающихся домой украинцев
Правительство Литвы приняло решение об открытии гуманитарных коридоров для украинцев, благодаря которым они смогут вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в четверг, 19 марта.
"Гуманитарные коридоры на территории Литовской республики будут работать до 00:00 23 марта 2020. До этого времени граждане Украины смогут пересекать границу Литвы, чтобы вернуться домой", - сказано в сообщении.
Решение правительство Литвы приняло накануне 18 марта. В МИД Украины сообщают, что в целом количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч.
Напомним, что ранее МИД дал советы украинцам в Германии по возвращению. Всех украинцев в Германии призвали не затягивать и покупать билеты в Украину на авиарейс 24 марта.
Также сообщалось, что Венгрия пропустит домой украинцев из Австрии и Хорватии. Украина договорилась с Венгрией о транзите украинцев, застрявших в Европе. Сейчас их 310, сообщают в МИД.
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