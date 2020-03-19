Литва открыла гуманитарные коридоры для возвращающихся домой украинцев

Украинцы смогут воспользоваться литовскими гумкоридорами до полуночи 23 марта, решило накануне правительство страны.

Правительство Литвы приняло решение об открытии гуманитарных коридоров для украинцев, благодаря которым они смогут вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в четверг, 19 марта.

"Гуманитарные коридоры на территории Литовской республики будут работать до 00:00 23 марта 2020. До этого времени граждане Украины смогут пересекать границу Литвы, чтобы вернуться домой", - сказано в сообщении.

Решение правительство Литвы приняло накануне 18 марта. В МИД Украины сообщают, что в целом количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч.

Напомним, что ранее МИД дал советы украинцам в Германии по возвращению. Всех украинцев в Германии призвали не затягивать и покупать билеты в Украину на авиарейс 24 марта.

Также сообщалось, что Венгрия пропустит домой украинцев из Австрии и Хорватии. Украина договорилась с Венгрией о транзите украинцев, застрявших в Европе. Сейчас их 310, сообщают в МИД.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet