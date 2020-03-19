С предвыборной дистанции сошла предпоследняя конкурентка Байдена

Тулси Габбард заявила, что прекращает свою предвыборную кампанию и поддерживает кандидатуру Джо Байдена.

Американский конгрессмен Тулси Габбард, которая боролась за выдвижение в президенты США от Демократической партии, заявила о прекращении президентской кампании. Об этом в четверг, 19 марта, говорится в ее соцсетях.

Габбард, которая с начала праймериз заручилась поддержкой всего двух выборщиков (для выдвижения нужно почти две тысячи), заявила о поддержке кандидатуры Джо Байдена.

"Хотя я согласна с вице-президентом не по всем вопросам, я знаю, что у него доброе сердце, что он мотивирован любовью к нашей стране и американскому народу", - говорится в заявлении Габбард.

Таким образом, у Байдена остался только один конкурент - сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который сильно отстает по количеству выборщиков.

В то же время от Республиканской партии на второй срок попробует пойти нынешний президент Дональд Трамп.

Выборы назначены на 3 ноября 2020 года.

Гонка оппонентов Трампа. Байден в шаге от победы

Ранее сообщалось, что Байден укрепил позиции в предвыборной гонке демократов. На Национальном съезде Демократической партии США его готовы поддержать 1147 делегатов, а Берни Сандерса – 861.

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