С предвыборной дистанции сошла предпоследняя конкурентка Байдена
Американский конгрессмен Тулси Габбард, которая боролась за выдвижение в президенты США от Демократической партии, заявила о прекращении президентской кампании. Об этом в четверг, 19 марта, говорится в ее соцсетях.
Габбард, которая с начала праймериз заручилась поддержкой всего двух выборщиков (для выдвижения нужно почти две тысячи), заявила о поддержке кандидатуры Джо Байдена.
"Хотя я согласна с вице-президентом не по всем вопросам, я знаю, что у него доброе сердце, что он мотивирован любовью к нашей стране и американскому народу", - говорится в заявлении Габбард.
Таким образом, у Байдена остался только один конкурент - сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который сильно отстает по количеству выборщиков.
В то же время от Республиканской партии на второй срок попробует пойти нынешний президент Дональд Трамп.
Выборы назначены на 3 ноября 2020 года.
Important announcement.— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) March 19, 2020
From Oahu, Hawai‘i. #StandWithTulsi pic.twitter.com/XcHshtgVYA
Гонка оппонентов Трампа. Байден в шаге от победы
Ранее сообщалось, что Байден укрепил позиции в предвыборной гонке демократов. На Национальном съезде Демократической партии США его готовы поддержать 1147 делегатов, а Берни Сандерса – 861.
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