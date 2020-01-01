В США начинают экспериментальное лечение COVID-19

Больных коронавирусом будут лечить давно известными и доступными противовирусными препаратами.

В США в качестве экспериментального лечения будут применять гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения коронавируса COVID-19. Об этом в четверг, 19 марта, заявил президент страны Дональд Трамп.

"Лекарство гидроксихлорохин применяют для лечения малярии и артритов, очень сильное лекарство. Препарат показал очень обнадеживающие результаты. Мы намерены немедленно сделать препарат доступным", - сказал он.

Трамп добавил, что плюс этого препарата в том, что его не нужно лицензировать. Он уже имеет допуск на рынок.

"Другой препарат Gilead - Remdesivir, предназначенный для других целей, показал очень хорошие результаты в борьбе с этим вирусом. Это лекарство скоро должно быть одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов", - сказал Трамп.

Такое решение принято в связи с тем, что на разработку вакцины против коронавируса уйдет много времени.

"Итак, мы отменили бюрократические препоны для разработки вакцины и программ терапий настолько быстрыми темпами, насколько возможно - намного раньше, чем кто-либо хотя бы задумался сделать это. Как вы знаете, ранее на этой неделе мы начали первые клинические испытания варианта вакцины против вируса - это началось в рекордные сроки, в течение нескольких недель", - напомнил американский президент.

По его словам, в разработке находятся сразу несколько препаратов.

Комиссар FDA Стивен Хан, выступая после заявления Трампа, сказал, что препарат от малярии будет испытан для лечения COVID-19 "в очень большом клиническом испытании". При этом аутентичная вакцина против коронавируса будет готова не раньше, чем через год, добавил Хан.

Напомним, 17 марта в США четырем волонтерам ввели новую вакцину. Всего волонтеров будет 45, а испытания будут длиться больше года.

По последним данным, в США зарегистрировано 10 259 случаев заражения коронавирусом, 152 человека умерли.

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