Власти Афганистана снова начали операцию против "Талибана"

Действия приостанавливались после подписания мирных соглашений между США и "Талибаном", но теперь правительство Афганистана возобновляет военную операцию.

В Афганистане правительство дало распоряжение возобновить боевые действия против радикального движения "Талибан". Об этом со ссылкой на министерство обороны сообщает афганский телеканал 1TV в четверг, 19 марта.

Правительство приостанавливало наступательные операции против "Талибана" с начала процесса сокращения насилия, результатом которого стало подписание мирного соглашения между США и радикальной группировкой 29 февраля.

Теперь же и.о. министра обороны Асадулла Халид отдал приказ армии переходить от обороны к "активной" обороне. Он также заявил, что войска могут теперь проводить операции против боевиков, которые совершают нападения на части афганской армии.

Как подчеркнул Халид, решение возобновить вооруженные операции было продиктовано все еще сохраняющимся высоким уровнем насилия со стороны радикальной группировки.

Ранее стало известно, что США начали вывод войск из Афганистана. Их численность с 12 тысяч человек должна сократиться до 8,6 тысяч в течение 135 дней.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.

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