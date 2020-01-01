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Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом

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Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров объединить усилия в глобальном ответе на эту беспрецедентную угрозу.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом. Об этом он в четверг, 19 марта, сообщил, общаясь с журналистами в формате видеоконференции, передает ТАСС.

"Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа – его масштабу", – сказал Гутерриш.

Он отметил, что мир находится в беспрецедентной ситуации, в которой не могут применяться обычные правила.

"Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое нестандартное время", – подчеркнул глава ООН.

Генсек призвал мировых лидеров собраться и предложить срочный и скоординированный ответ на глобальный кризис.

Ранее сообщалось, что Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19. За последние сутки в Италии зафиксировали 427 новых случаев смерти от коронавируса. Всего в стране погибли 3405 человек, а в Китае - 3245.

В Британии строят мобильные морги для жертв COVID-2019

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Теги: вирусы, ООН, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, Коронавирус, генсек оон, генсек
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Источник: korrespondent.net

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