В Израиле ограничили передвижение граждан

Израильтянам предписано не выходить из дома, кроме оговоренного ряда случаев. Рекомендации Минздрава страны теперь носят обязательный характер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны из-за распространения коронавируса. Об этом глава израильского правительства заявил 19 марта в специальном телеобращении.

"В тяжелые времена я обязан принимать тяжелые решения. Позавчера Минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению", - подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, исключение из правил возможно только для определенных групп граждан, занятых на жизнеобеспечивающих производствах.

"Все остаются дома кроме тех, чья работа разрешена в чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул премьер-министр. Израильтянам предписано не выходить из дома кроме оговоренного ряда случаев, как то покупка еды и лекарств. Кроме того, согласно указаниям Минздрава, которые теперь приняты в качестве обязательных, запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Нельзя принимать гостей, запрещено собрание более десяти человек, в лифте можно ездить только по одному. По последним данным, в Израиле выявили 573 случая заражения коронавирусом. Состояние шести заболевших оценивается как тяжелое, 12 человек выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано. Израиль просит туристов покинуть страну Напомним, с 12 марта в Израиле начал действовать двухнедельный карантин

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