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В Нигере и на Гаити выявили первые случаи COVID-19

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В республике на западе Африки заражен мужчина. Власти карибской страны сообщили о двух первых инфицированных.
В двух новых странах обнаружили зараженных COVID-19
В двух новых странах обнаружили зараженных COVID-19
pixabay.com
 
В Нигере зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщил местный портал Tam Tam Info со ссылкой на министерство здравоохранения.
 
По данным Минздрава, речь идет о шофере автобуса, имеющего гражданство Нигерии.
 
Мужчина прибыл в Нигер из Кот-д’Ивуара. Анализы на коронавирус у него взяли на границе с Буркина-Фасо. Они оказались позитивными.
 
Также два первых случая заражения COVID-19 зарегистрированы на территории Гаити. Об этом в четверг сообщил президент страны Жовенель Моиз.
 
Он подчеркнул, что власти приняли решение ввести комендантский час с 20.00 до 05.00 на всей территории страны. Также запрещен сбор групп, насчитывающих более десяти человек.
 
Ранее сообщалось, что Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса.

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Теги: Гаити, Нигер, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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