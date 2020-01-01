В Нигере и на Гаити выявили первые случаи COVID-19

В республике на западе Африки заражен мужчина. Власти карибской страны сообщили о двух первых инфицированных.

В двух новых странах обнаружили зараженных COVID-19 pixabay.com

В Нигере зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом 19 марта сообщил местный портал Tam Tam Info со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, речь идет о шофере автобуса, имеющего гражданство Нигерии.

Мужчина прибыл в Нигер из Кот-д’Ивуара. Анализы на коронавирус у него взяли на границе с Буркина-Фасо. Они оказались позитивными.

Также два первых случая заражения COVID-19 зарегистрированы на территории Гаити. Об этом в четверг сообщил президент страны Жовенель Моиз.

Он подчеркнул, что власти приняли решение ввести комендантский час с 20.00 до 05.00 на всей территории страны. Также запрещен сбор групп, насчитывающих более десяти человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet