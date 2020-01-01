В Румынии ввели наказание до 15 лет тюрьмы из-за COVID-19

За нарушение предписаний по борьбе с коронавирусом жителям страны грозит от трех до 15 лет тюрьмы.

В Румынии вводят уголовное наказание за нарушение режима по борьбе с COVID-19

Власти Румынии с четверга, 19 марта, вводят уголовное наказание для тех, кто не исполняет предписания по борьбе с коронавирусом. За игнорирование требований властей можно получить до трех лет лишения свободы, за заражение при этом других людей коронавирусом - до пяти лет, за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, которое привело к смерти человека, - до 15 лет лишения свободы.

"Мы просто не можем смириться с тем, что безответственные люди свободно ходят и заражают других", - приводит агентство AFP слова премьер-министра страны Людовика Орбана.

Ранее власти Румынии ввели режим чрезвычайного положения , сейчас в стране выявлены около 230 случаев инфицирования коронавирусом, около 3800 человек находятся на карантине.

Всего в мире коронавирусом COVID-19 инифицированы уже более 240 тысяч человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. Скончались более 10 тысяч человек, выздоровели более 86 тысяч человек.

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