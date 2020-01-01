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В Китае не зафиксировали новых случаев COVID-19

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Второй день подряд все случаи заражения коронавирусом в КНР являются ввозными - заболевшие прибыли из-за рубежа.
В Китае вторые сутки не обнаружили новых заразившихся
В Китае вторые сутки не обнаружили новых заразившихся
 
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 967, из них 3248 пациентов скончались, 71 150 излечились. Об этом 20 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
 
За последние сутки на территории материкового Китая не выявили ни одного случая заражения COVID-19, все 39 новых случаев - ввозные из других стран. Скончались три человека, выздоровели 730 пациентов.
 
Из 39 ввозных случаев заражения шесть зафиксировали в Пекине, 14 - в провинции Гуандун, восемь - в Шанхае, три - в провинции Фуцзянь, по одному в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу, в городе Тяньцзинь и Гуанси-Чжуанском автономном районе.
 
Общее число ввозных случаев заражения достигло 228.
 
 
Напомним, власти Китая признали ошибкой действия полиции в отношении врача Ли Вэньляна, который одним из первых попытался сообщить о вспышке коронавируса и в итоге скончался от инфекции.

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Теги: Китай, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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