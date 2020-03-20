В США предложили выдать гражданам по $1200 из-за COVID-19

Республиканцы составили план расходования более триллиона долларов на стимулирование экономики страны в свете коронавируса.

Республиканцы разработали план выплат жителям США в связи с коронавирусом Getty Images

Республиканская партия США предложила единовременно выплатить по 1200 долларов тем жителям страны, которые зарабатывает до 75 тысяч долларов в год. Об этом 20 марта сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что инициатива содержится в плане расходования более триллиона долларов на стимулирование экономики США в свете коронавируса, который предложил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Данные для выплат будут брать из налоговых деклараций за 2018 год. Те, кто зарабатывает до 99 тысяч долларов, получат меньше. А зарабатывающие еще больше, помощи не получат. При наличии детей на каждого из них предлагается выделить по 500 долларов. При этом те, кто имеют право не платить налоги или с минимумом дохода, но не менее 2500 долларов, получат по 600 долларов. Предусмотрена поддержка конкретных отраслей. На это предлагается выделить 208 миллиардов долларов. Так, пассажирским авиалиниям будет предложено 50 миллиардов, грузовым – восемь миллиардов. Детали плана республиканцы должны согласовать с представителями Демократической партии. Если подобный пакет помощи будет принят, он станет крупнейшим в истории. По последним данным в США подтверждены 13 680 случаев заражения коронавирусом, 200 человек скончались. В США начинают экспериментальное лечение COVID-19 Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом. Около 100 миллиардов долларов направят на выплату больничных, бизнес получит налоговые льготы, а малоимущим предоставят продовольственную помощь.

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