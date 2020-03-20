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В США предложили выдать гражданам по $1200 из-за COVID-19

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Республиканцы составили план расходования более триллиона долларов на стимулирование экономики страны в свете коронавируса.
Республиканцы разработали план выплат жителям США в связи с коронавирусом
Республиканцы разработали план выплат жителям США в связи с коронавирусом
Getty Images
 
Республиканская партия США предложила единовременно выплатить по 1200 долларов тем жителям страны, которые зарабатывает до 75 тысяч долларов в год. Об этом 20 марта сообщил телеканал NBC News.
 
Отмечается, что инициатива содержится в плане расходования более триллиона долларов на стимулирование экономики США в свете коронавируса, который предложил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.
 
Данные для выплат будут брать из налоговых деклараций за 2018 год. Те, кто зарабатывает до 99 тысяч долларов, получат меньше. А зарабатывающие еще больше, помощи не получат.
 
При наличии детей на каждого из них предлагается выделить по 500 долларов.
 
При этом те, кто имеют право не платить налоги или с минимумом дохода, но не менее 2500 долларов, получат по 600 долларов.
 
Предусмотрена поддержка конкретных отраслей. На это предлагается выделить 208 миллиардов долларов. Так, пассажирским авиалиниям будет предложено 50 миллиардов, грузовым – восемь миллиардов.
 
Детали плана республиканцы должны согласовать с представителями Демократической партии.
 
Если подобный пакет помощи будет принят, он станет крупнейшим в истории.
 
По последним данным в США подтверждены 13 680 случаев заражения коронавирусом, 200 человек скончались.
 
 
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам, инфицированным коронавирусом.
 
Около 100 миллиардов долларов направят на выплату больничных, бизнес получит налоговые льготы, а малоимущим предоставят продовольственную помощь.

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Теги: США, республиканцы, социальные выплаты, американцы, выплаты, сенат, Коронавирус, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СТЕКЛО_МОЙ    20.03.2020, 06:41
Оценка:  +7
СТЕКЛО_МОЙ
Отличная идея !!!
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