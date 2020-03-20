Украинские туристы "застряли" на острове в Испании
Украинцев на испанском курорте не выпускают из острова, хотя в консульстве им посоветовали взять билеты на авиарейс Мадрид-Киев.
В Испании на Канарах застряли около 80 украинцев, они оказались в блокаде на курортном острове Тенерифы, говорится в сюжете " rel="nofollow" target="_blank">ТСН.
Сейчас сообщение между островом и материковой Испанией прервано.
По словах наших туристов, украинское консульство вроде бы посоветовало им взять билеты на авиарейс Мадрид-Киев на воскресенье, но с острова их не выпускают, а авиаперевозчик отказывается вернуть деньги за авиабилеты.
Среди последних предложений – чартер за билет, за который хотят 400 евро. Консульство ситуацию пока не комментирует.
Как сообщалось, в Испании от коронавируса умерли почти 100 человек за сутки, в то же время заразились - около двух тысяч.
Коронавирус добрался также до правительства Испании. COVID-19 заразились сразу несколько политиков.
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