Украинские туристы "застряли" на острове в Испании

Украинцев на испанском курорте не выпускают из острова, хотя в консульстве им посоветовали взять билеты на авиарейс Мадрид-Киев.

В Испании на Канарах застряли около 80 украинцев, они оказались в блокаде на курортном острове Тенерифы, говорится в сюжете " rel="nofollow" target="_blank">ТСН

Сейчас сообщение между островом и материковой Испанией прервано.

По словах наших туристов, украинское консульство вроде бы посоветовало им взять билеты на авиарейс Мадрид-Киев на воскресенье, но с острова их не выпускают, а авиаперевозчик отказывается вернуть деньги за авиабилеты.

Среди последних предложений – чартер за билет, за который хотят 400 евро. Консульство ситуацию пока не комментирует.