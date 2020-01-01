Темпы распространения COVID-19: 100 тыс за 12 дней

Для заболевания первых 100 тысяч понадобилось три месяца, а для следующих ста - менее двух недель.

Всего за 12 дней число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло в мире на 100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 19 марта.

"Потребовалось более трех месяцев, чтобы была пройдена отметка в 100 тысяч случаев, и только 12 дней для следующих 100 тысяч", - констатирует организация.

Согласно статистике ВОЗ, за сутки число заразившихся увеличилось на 16556 человек и достигло 209839. Число случаев с летальным исходом выросло на 828, до 8778.

Больше всего заболевших и умерших отмечено в Западно-Тихоокеанском регионе ВОЗ, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония, - соответственно 92333 и 3377 случаев.

На втором месте находится Европейский регион, где по состоянию на 19 марта зафиксировано 87108 заболевших и 4084 случая с летальным исходом. За сутки в Европейском регионе число заболевших выросло на 10221, а умерших - на 591.

В то же время, при учете данных за 20 марта в мире уже более 244 тысяч случаев коронавируса, более 10 тысяч - летальных.

При этом в Китае второй день подряд не зафиксировали новых случаев COVID-19, все 39 новых заболевших приехали из других стран.

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