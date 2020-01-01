В Италии от COVID-19 умерла вторая украинка - община

В то же время в комментариях под сообщением о смерти украинки речь идет о еще большем количестве жертв COVID-19.

В соцсетях сообщают о еще большем количестве зараженных украинцев

В Италии в провинции Бергамо из-за COVID-19 умерла украинка из Львовской области, о чем заявил в Facebook глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

"Сообщают наши соотечественники, что 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - говорится в сообщении.

В то же время в комментариях сообщают, что это не вторая, а шестая смерть украинцев в Италии.

"В комментариях сообщают, что это уже шестая смерть от коронавируса в нашей общине в Италии", - пишет Городецкий.

Сейчас эта информация не является подтвержденной официально.

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