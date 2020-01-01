В Афганистане более 20 силовиков убиты на КПП

Часть военнослужащих и полицейских перешли на сторону нападавших. Нападение произошло, когда в стране празднуется Навруз.

В провинции Забуль на востоке Афганистана боевики напали на контрольно-пропускной пункт, в результате чего по меньшей мере 25 силовиков погибли. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

При этом от шести до восьми силовиков, находящихся на КПП, перешли на сторону нападавших.

Отмечается, что нападение произошло в пятницу утром, когда в стране празднуется Навруз - наступление весны и нового года.

По данным чиновников, среди погибших есть сотрудники полиции и военнослужащие.

Источники канала сообщили, что участвовавшие в нападении афганские силовики примкнули к радикальному движению Талибан.

Напомним, 29 февраля в Дохе США и Талибан подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников.

А накануне стало известно, что в Афганистане правительство дало распоряжение возобновить боевые действия против радикального движения Талибан.

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