Ким Чен Ын провел военные учения
Пока во всем мире идет борьба с пандемией коронавируса, в КНДР уже провели несколько учений, в том числе, испытаний крылатых и баллистических ракет.
На территории КНДР якобы нет случаев заболевания коронавирусом, а глава страны Ким Чен Ын посещает военные учения. Об этом сообщило центральное телеграфное агентство КНДР.
Как видно на опубликованных фото, руководитель Северной Кореи лично командовал учениями реактивной артиллерии. Окружающие его военные в масках, а сам Ким Чен Ын был без средств защиты.
Cмотрите фотогалерею: Ким Чен Ын провел военные учения
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила три ракеты.
Напомним также, что Южная Корея сообщила о запуске снарядов в КНДР.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент