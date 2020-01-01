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Ким Чен Ын провел военные учения

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Пока во всем мире идет борьба с пандемией коронавируса, в КНДР уже провели несколько учений, в том числе, испытаний крылатых и баллистических ракет.
В Северной Корее провели испытания реактивной артиллерии
В Северной Корее провели испытания реактивной артиллерии
ЕРА/KCNA

На территории КНДР якобы нет случаев заболевания коронавирусом, а глава страны Ким Чен Ын посещает военные учения. Об этом сообщило центральное телеграфное агентство КНДР.

Как видно на опубликованных фото, руководитель Северной Кореи лично командовал учениями реактивной артиллерии. Окружающие его военные в масках, а сам Ким Чен Ын был без средств защиты.

Cмотрите фотогалерею: Ким Чен Ын провел военные учения

 
 
 

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Теги: Северная Корея, оружие, КНДР, фоторепортаж, Военные учения, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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