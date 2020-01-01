Ким Чен Ын провел военные учения

Пока во всем мире идет борьба с пандемией коронавируса, в КНДР уже провели несколько учений, в том числе, испытаний крылатых и баллистических ракет.

В Северной Корее провели испытания реактивной артиллерии ЕРА/KCNA

Корреспондент