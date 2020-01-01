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Назван ТОП счастливых стран мира

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В обновленном рейтинге ООН Украина поднялась на десять пунктов, но все равно находится во второй сотне стран.
Назван ТОП счастливых стран мира
Pixabay

В ООН представили рейтинг самых счастливых стран мира. Об этом сообщает World Happiness Report.

Третий год кряду ТОП возглавила Финляндия. Дальше в рейтинге разместились Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Отмечается, что Великобритания заняла 13 место, Германия - 17, США расположились на 18 строчке, а Франция заняла 23 место в рейтинге.

Украина заняла в обновленном рейтинге 123 строчку, что на десять позиций лучше, нежели в минувшем году. При этом, Молдова разместилась на 70 строчке, Россия - на 73, а Беларусь - на 75.

Самыми несчастливыми странами названы Афганистан, Южный Судан, Зимбабве, Руанда, Центральноафриканская Республика, Танзания, Ботсвана, Йемен, Малави и Индия.

Всего в рейтинг попали 156 стран. Специалисты учитывали продолжительность жизни, социальную поддержку населения, коррупцию и другие показатели.

Накануне сообщалось, что Киев резко поднялся в рейтинге самых дорогих городов. Также Корреспондент писал о том, что Alyona Alyona и Элина Свитолина попали в рейтинг Forbes.

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Теги: Украина, рейтинг, ООН, счастье, исследования, индекс счастья, ТОП
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Источник: korrespondent.net

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