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Билл Гейтс предсказал эпидемию еще пять лет назад

Комментариев: 2
По словам основателя Microsoft, мир много тратит на развитие вооружения и мало на предотвращение эпидемий.

Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс еще пять лет назад предсказал, что для человечества самой большой угрозой являются вирусы, и мир не готов бороться с новыми эпидемиями. Об этом он заявил на конференции TED в марте 2015 года.

"Если что и способно уничтожить более 10 млн человек в ближайшие десятилетия, скорее всего это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы», - сказал он.

Гейтс уточнил, что отчасти причиной для этого служит то, что человечество тратит большие деньги на оружие ядерного сдерживания. При этом очень мало средств выделяется на предотвращение эпидемий.

Билл Гейтс сказал, что человечество не готово к вспышке эпидемии.

 
 
 

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Теги: Технологии, Билл Гейтс, эпидемия, видео, пандемия, Коронавирус, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    20.03.2020, 12:55
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Следует всегда помнить, что этот тип выступает за необходимость сокращения населения Земли. Так что может он не предсказал, а предупредил о своих действиях?
YSL    20.03.2020, 12:41
Оценка:  -8
YSL
Ванга еще раньше предсказала такое.
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