Билл Гейтс предсказал эпидемию еще пять лет назад

По словам основателя Microsoft, мир много тратит на развитие вооружения и мало на предотвращение эпидемий.

Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс еще пять лет назад предсказал, что для человечества самой большой угрозой являются вирусы, и мир не готов бороться с новыми эпидемиями. Об этом он заявил на конференции TED в марте 2015 года.

"Если что и способно уничтожить более 10 млн человек в ближайшие десятилетия, скорее всего это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы», - сказал он.

Гейтс уточнил, что отчасти причиной для этого служит то, что человечество тратит большие деньги на оружие ядерного сдерживания. При этом очень мало средств выделяется на предотвращение эпидемий.

Билл Гейтс сказал, что человечество не готово к вспышке эпидемии.

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