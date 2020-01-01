В Гонконге вторая собака заболела коронавирусом

Зараженную немецкую овчарку отправили на карантин вместе с другой собакой смешанной породы.

В Гонконге уже вторая собака подхватила коронавирусную инфекцию от своего хозяина, сообщает The Guardian.

Зараженная собака породы немецкая овчарка, ее отправили на карантин с другой собакой смешанной породы.

Отмечается, что у второго зараженного животного, как и у первого, пока нет никаких симптомов.

Также еще нет и доказательств того, что собака может передать вирус человеку.

Как известно, домашние животные не могут передать инфекцию людям, но их анализы могут быть положительными, если они заразятся от хозяев.

Ранее в Гонконге единственная собака, у которой был найден коронавирус, умерла после того , как ее вылечили и вернули домой.

Напомним, в Испании разрешили выгуливать собак не смотря на карантинные меры из-за коронавируса.

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