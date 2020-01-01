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В Гонконге вторая собака заболела коронавирусом

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Зараженную немецкую овчарку отправили на карантин вместе с другой собакой смешанной породы.
Немецкая овчарка заразилась коронавирусом
Немецкая овчарка заразилась коронавирусом
Instagram/topi_the_dog
 
В Гонконге уже вторая собака подхватила коронавирусную инфекцию от своего хозяина, сообщает The Guardian. 
 
Зараженная собака породы немецкая овчарка, ее отправили на карантин с другой собакой смешанной породы.
 
Отмечается, что у второго зараженного животного, как и у первого, пока нет никаких симптомов. 
 
Также еще нет и доказательств того, что собака может передать вирус человеку. 
 
Как известно, домашние животные не могут передать инфекцию людям, но их анализы могут быть положительными, если они заразятся от хозяев.
 
Ранее в Гонконге единственная собака, у которой был найден коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой.
 
Напомним, в Испании разрешили выгуливать собак не смотря на карантинные меры из-за коронавируса.

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Теги: смерть, собаки, Гонконг, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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