В Гонконге вторая собака заболела коронавирусом
Зараженную немецкую овчарку отправили на карантин вместе с другой собакой смешанной породы.
В Гонконге уже вторая собака подхватила коронавирусную инфекцию от своего хозяина, сообщает The Guardian.
Зараженная собака породы немецкая овчарка, ее отправили на карантин с другой собакой смешанной породы.
Отмечается, что у второго зараженного животного, как и у первого, пока нет никаких симптомов.
Также еще нет и доказательств того, что собака может передать вирус человеку.
Как известно, домашние животные не могут передать инфекцию людям, но их анализы могут быть положительными, если они заразятся от хозяев.
Ранее в Гонконге единственная собака, у которой был найден коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой.
Напомним, в Испании разрешили выгуливать собак не смотря на карантинные меры из-за коронавируса.
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