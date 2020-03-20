Песков: Нефть по 25 долларов - не катастрофа

Нынешняя ситуация на нефтяном рынке тяжелая, но не катастрофическая, считает пресс-секретарь президента РФ.

У РФ нет нефтяной войны с саудитами, заверил Песков

Падение цен на нефть до 25 долларов за баррель не является катастрофой для России, заявил в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться", - сказал Песков, комментируя слова вице-президента Лукойла Леонида Федуна, назвавшего $25 за баррель Brent катастрофической для России ценой.

"Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что... у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", - подчеркнул Песков.

"Бюджет РФ посчитан по $42, поэтому, конечно, эта цена для нас неблагоприятная. Но, опять же, подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится", - заверил представитель Кремля.

Он добавил, что с точки зрения "краткосрочной и среднесрочной перспективы ничего страшного для нас не происходит", так как цены на нефть волатильны.

По словам представителя Кремля, "бывали времена, когда цена была еще ниже".

Также Песков заверил, что Россия и Саудовская Аравия не ведут никаких войн из-за цен на нефть. "Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура", - подчеркнул он.

Отметим, накануне цены на нефть подскочили на 11% и отыграли половину потерянного на этой неделе. Нефть WTI подорожала почти на четверть. Сегодня рост продолжился - Brent поднялась выше 30 долларов.

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