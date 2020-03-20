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Песков: Нефть по 25 долларов - не катастрофа

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Нынешняя ситуация на нефтяном рынке тяжелая, но не катастрофическая, считает пресс-секретарь президента РФ.
У РФ нет нефтяной войны с саудитами, заверил Песков
У РФ нет нефтяной войны с саудитами, заверил Песков

Падение цен на нефть до 25 долларов за баррель не является катастрофой для России, заявил в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться", - сказал Песков, комментируя слова вице-президента Лукойла Леонида Федуна, назвавшего $25 за баррель Brent катастрофической для России ценой.

"Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что... у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", - подчеркнул Песков.

"Бюджет РФ посчитан по $42, поэтому, конечно, эта цена для нас неблагоприятная. Но, опять же, подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится", - заверил представитель Кремля.

Он добавил, что с точки зрения "краткосрочной и среднесрочной перспективы ничего страшного для нас не происходит", так как цены на нефть волатильны.

По словам представителя Кремля, "бывали времена, когда цена была еще ниже".

Также Песков заверил, что Россия и Саудовская Аравия не ведут никаких войн из-за цен на нефть. "Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура", - подчеркнул он.

Отметим, накануне цены на нефть подскочили на 11% и отыграли половину потерянного на этой неделе. Нефть WTI подорожала почти на четверть. Сегодня рост продолжился - Brent поднялась выше 30 долларов.

 

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Теги: Россия, нефть, Саудовская Аравия, Кремль, цены на нефть, Дмитрий Песков, цена на нефть, падение цены на нефть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Lyonya-Space    20.03.2020, 14:53
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Сегодня где-то в новостях слышал, что рашистскую нефть и за 19 баксов за баррель уже 2 недели ни кто покупать не хочет.
ПродувКротов    20.03.2020, 14:01
Оценка:  +12
ПродувКротов
Никакой катастрофы нет - себестоимость нефти типа URALS 30-34 USD за баррель, а продавать ее прийдется по 25 USD, Денег нет но вы держитесь , хорошего вам настроения
БийКацапів    20.03.2020, 13:46
Оценка:  +16
БийКацапів
Украине эта проблема уж оченъ подходит.
Побольше бы таких не проблем у кацапов
БийКацапів    20.03.2020, 13:44
Оценка:  +18
БийКацапів
У Писькова даже усы побелели от брехни
БийКацапів    20.03.2020, 13:42
Оценка:  +20
БийКацапів
Но па дец сосать придется
Graddfeydd    20.03.2020, 13:26
Оценка:  +23
Graddfeydd
Пуцин всех переиграл!
ПродувКротов    20.03.2020, 13:59
Оценка:  +13
ПродувКротов
Просто путен сдох.
sebax    20.03.2020, 14:00
Оценка:  +14
sebax
Солідний запас ягелю у вас буде, догралися
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