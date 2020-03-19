Елизавета ІІ обратилась к британцам в связи с коронавирусом

Ее Величество настоятельно рекомендовала гражданам скорректировать свой образ жизни и соблюдать все меры безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом. Сама она с супругом находится на карантине.

Королева Великобритании Елизавета ІІ обратилась к гражданам своей страны в связи с эпидемией COVID-19. Она уверила, что она и вся королевская семья будут "готовы сделать все возможное". Послание королевы было опубликовано на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

"Мы знаем, что многие люди и семьи во всем Соединенном Королевстве и по всему миру находятся в состоянии большой тревоги и неопределенности", - заявила Елизавета II.

Она отметила важность корректирования образа жизни из-за пандемии, прежде всего для того, чтобы не подвергать опасности "наиболее уязвимые группы". Ее Величество также призвала соблюдать меры безопасности.

Королева выразила благодарность медикам, врачам и работникам госучреждений. Ее величество выразило уверенность, что планета с коронавирусом справится.

"Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы сделать все возможное", - также заявила Елизавета ІІ.

Отметим, что ранее стало известно, что королева Британии с супругом принцем Филиппом ушли на карантин. Пара будет жить в Виндзорском замке.

На сегодняшний день коронавирусом в мире заразилось почти 245 тысяч человек, в Великобритании – 2717 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерло чуть более 10 тысяч человек, выздоровело более 86 тысяч.

Ранее сообщалось, что ВОЗ посоветовала лекарство при коронавирусе.

Напомним, что во всех штатах США зафиксировали коронавирус.

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