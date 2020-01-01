Опера покажет спектакли единственному зрителю из-за коронавируса
В театре оперы и балета имени Чайковского российского города Пермь пройдет серия оперных спектаклей для одного-единственного зрителя. Проект стартует 29 марта, пишут российские СМИ.
Как рассказал главный режиссер Марат Гацалов, первым спектаклем для единственного зрителя будет опера Богема Джакомо Пуччини.
Человека, который сможет насладиться искусством в гордом одиночестве, выберут рандомным образом из пользователей, которые успеют зарегистрироваться на сайте культурного учреждения.
"Думаю, тот, кому повезет, переживет опыт, которого в его жизни больше не будет", - поделился Гацалов.
На сегодня все спектакли пермской оперы отложены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.
Ранее мы писали, что мировые премьеры голливудских фильмов перенесены из-за COVID-19. В частности, перенесены премьеры картин Черная Вдова, Женщина в окне, Пила: Спираль.
Также сообщалось, что из-за коронавируса приостановлены съемки Ведьмака, Матрицы и Властелина колец.
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