Опера покажет спектакли единственному зрителю из-за коронавируса

В российском оперном театре из-за коронавируса отменили все спектакли. Однако там решили не сдаваться и представят свой новый проект только одному зрителю. Его выберут случайным образом.

В театре оперы и балета имени Чайковского российского города Пермь пройдет серия оперных спектаклей для одного-единственного зрителя. Проект стартует 29 марта, пишут российские СМИ.

Как рассказал главный режиссер Марат Гацалов, первым спектаклем для единственного зрителя будет опера Богема Джакомо Пуччини.

Человека, который сможет насладиться искусством в гордом одиночестве, выберут рандомным образом из пользователей, которые успеют зарегистрироваться на сайте культурного учреждения.

"Думаю, тот, кому повезет, переживет опыт, которого в его жизни больше не будет", - поделился Гацалов.

На сегодня все спектакли пермской оперы отложены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Ранее мы писали, что мировые премьеры голливудских фильмов перенесены из-за COVID-19. В частности, перенесены премьеры картин Черная Вдова, Женщина в окне, Пила: Спираль.

Также сообщалось, что из-за коронавируса приостановлены съемки Ведьмака, Матрицы и Властелина колец.

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